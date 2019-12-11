Банк «Санкт-Петербург» получил премию «Время инноваций» сразу в двух номинациях

Банк «Санкт-Петербург» получил премию «Время инноваций-2019» сразу в двух номинациях: «Инновация года» и «Продукт года».

Мобильное приложение для юридических лиц «БСПБ Бизнес», которое было представлено осенью 2019 года, признано «Инновацией года» в категории «Финансовые услуги». Сегодня приложение «БСПБ Бизнес» является логическим этапом трансформации банка «Санкт-Петербург» в цифровой банк для корпоративных клиентов. Концепция «БСПБ Бизнес» – банк для ежедневного использования, а значит, простой и понятный для пользователя, с привлекательным и современным интерфейсом.

Корпоративные клиенты уже оценили, что ключевая для бизнеса информация всегда под рукой: уже на старте приложение включает в себя наиболее востребованные операции. Приложение выделяет быстрый вход, информативная история операций, возможность повтора платежа, отправка выписки на e-mail, сервис проверки контрагентов «Светофор» и другие необходимые бизнесу опции.

Обо всех возможностях приложения для юридических лиц можно узнать здесь: https://www.bspb.ru/business/distant-services/mobile/

Уникальный сервис банка «Биржевой мост», позволяющий клиентам – физическим лицам в режиме онлайн фиксировать курс покупки/продажи валюты для совершения сделки в будущем, отмечен экспертами в номинации «Продукт года» в категории «Финансы и консалтинг».

На сегодняшний день сервис «Биржевой мост» не имеет аналогов среди действующих предложений для розничных клиентов. В рамках сервиса клиент получает возможность покупать и продавать валюту в интернет-банке с отложенной датой расчетов при внесении 7-10% от будущей суммы операции. При этом на сумму обеспечительного взноса банк будет производить начисление и ежемесячную выплату процентов (ключевая ставка ЦБ -3%), а горизонт планирования удобной даты расчетов в будущем составит 365 дней.

Банк дает возможность менять 14 валют и 91 валютную пару. «Биржевой мост» от банка «Санкт-Петербург» не требует каких-либо особых знаний и подходит как для клиентов, которые раз в год покупают валюту для отпуска, так и для тех, кто стремится защититься от нестабильности на валютном рынке или зарабатывать на изменении курсов.

О том, что представляет собой сервис «Биржевой мост», можно узнать на сайте банка: https://www.bspb.ru/retail/exchange/birzhevoi-most.pdf

Премия в области инноваций «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Лауреаты премии – флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.