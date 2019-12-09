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Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотеке до 8,5% в рамках предновогодней акции на первичном рынке

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© Фото: pixabay.com

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Чтобы принять участие в акции, нужно подписать кредитный договор с банком в период с 6 по 31 декабря 2019 года.

Банк «Санкт-Петербург» предлагает специальные акционные ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир и апартаментов на первичном рынке недвижимости. При сроке кредита до 7 лет ставка составит 8,5% годовых, от 7 до 10 лет – 8,7% годовых, от 10 до 30 лет – 8,9% годовых.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно подписать кредитный договор с банком в период с 6 по 31 декабря 2019 года.

«В соответствии со стратегией банка «Санкт-Петербург» мы стремимся не просто удовлетворить потребности клиентов, но и предвосхищаем их запросы, предлагая широкую продуктовую линейку по ипотеке и индивидуальный подход к каждому из них. Наше предложение позволит заёмщикам осуществить их заветное новогоднее желание о собственной квартире», – комментирует заместитель директора департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова.

Подробнее об ипотеке в банке «Санкт-Петербург» на сайте: https://www.bspb.ru/retail/mortgage/.

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