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Банк «Санкт-Петербург» представляет мобильный банк для бизнеса

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© Фото: pixabay.com

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Это открытая цифровая платформа, с которой удобно совершать каждодневные финансовые операции в режиме реального времени без обращения в офис банка.

Банк «Санкт-Петербург» расширил перечень цифровых каналов взаимодействия с корпоративными клиентами и предложил бизнесу воспользоваться инновационными решениями платформы «БСПБ Бизнес» в формате мобильного приложения.

Мобильное приложение для юридических лиц «БСПБ Бизнес» является логическим этапом трансформации банка «Санкт-Петербург» в цифровой банк для корпоративных и частных клиентов. Теперь корпоративные клиенты банка могут получить необходимый спектр дистанционных сервисов для бизнеса, быстро и безопасно совершать платежи и другие банковские операции, когда и как им удобно – через компьютер, ноутбук, планшет или смартфон.

Мобильный банк «Санкт-Петербурга» разработан в партнёрстве с лидером среди разработчиков мобильных приложений в России – компанией Touch Instinct. Концепция «БСПБ Бизнес» – банк для ежедневного использования, а значит, простой и понятный для пользователя, с привлекательным и современным интерфейсом. Корпоративные клиенты оценят, что ключевая для бизнеса информация всегда под рукой: уже на старте приложение включает в себя наиболее востребованные операции. Приложение выделяет быстрый вход, информативная история операций, возможность повтора платежа, отправка выписки на e-mail, сервис проверки контрагентов «Светофор» и другие необходимые бизнесу опции.

Также с экрана мобильного телефона, в какой бы точке земного шара ни находился клиент банка «Санкт-Петербург», он сможет контролировать движение средств, изменение остатка по счёту, динамику поступлений и списаний средств в разрезе контрагентов, с суммами поступлений и списаний за определенный период.

«При разработке мобильного приложения учитывались лучшие практики рынка и потребности наших клиентов, прежде всего мы фокусируемся на помощи в их повседневных задачах. Наша стратегическая цель – создать лучшие цифровые решения для корпоративного бизнеса, а это значит, что мы должны предложить российским предпринимателям передовые технологичные продукты, которые помогут им развивать бизнес. Новый мобильный банк «БСПБ Бизнес» отвечает всем этим требованиям. Это открытая цифровая платформа, с которой удобно совершать каждодневные финансовые операции в режиме реального времени без обращения в офис банка», – отметила заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

Более подробно ознакомиться с возможностями приложения можно здесь https://www.bspb.ru/business/distant-services/mobile/

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