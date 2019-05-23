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Банк «Санкт-Петербург» внедрил бесконтактную технологию в сети банкоматов

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© Фото: pixabay.com

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Сервис доступен для карт платежной системы Mastercard, выпущенных любыми банками.

Банк «Санкт-Петербург» реализовал возможность приема карт по бесконтактной технологии в сети своих банкоматов. Сервис доступен для карт платежной системы Mastercard, выпущенных любыми банками. Проведение операций по бесконтактной технологии возможно как с использованием карт, так и с использованием бесконтактных платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

Бесконтактную технологию уже поддерживают 130 банкоматов банка. До конца 2019 года банк планирует обеспечить технологией еще 166 банкоматов. Также до конца года банк планирует реализовать возможность проведения операций по бесконтактной технологии в банкоматах по картам платежных систем Visa и Мир.

«Банк «Санкт-Петербург» стремится предоставлять клиентам самые современные и удобные услуги и сервисы. Пользоваться банкоматами банка «Санкт-Петербург» стало еще проще и удобнее. Для получения наличных, оплаты услуг или проверки баланса теперь даже не нужна сама карта – достаточно просто приложить к банкомату смартфон, к которому она привязана», – отметила Оксана Сивокобильска, заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург».

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