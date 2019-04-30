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Банк «Санкт-Петербург» прогнозирует рост расходов клиентов в мае

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© Фото: Алексей Сухоруков / РИА «Новости»

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По сравнению с апрелем траты вырастут примерно на 18-20%.

Банк «Санкт-Петербург» составил прогноз расходов клиентов в мае. Траты вырастут на 18-20% по сравнению с апрелем – к такому выводу пришли эксперты банка, проанализировав транзакции по картам клиентов за аналогичный период прошлого года.

Май – это месяц, с наступлением которого активность клиентов традиционно повышается, считают эксперты банка. Продолжительные майские праздники дают возможность устроить дополнительный отпуск, в том числе за границей. Это подтверждается прошлогодними цифрами: общая сумма снятия наличных по картам за пределами России в мае 2018 года возросла на 25% по сравнению с апрелем, при этом доля покупок за границей возросла на 32%. В категории «Путешествия» клиенты банка потратили в мае 2018 на 13% больше, чем в апреле, а в июне общая сумма таких расходов сократилась на 6%.

При этом вопросом покупки наличной валюты клиенты предпочитают озадачиться заблаговременно: сумма наличной иностранной валюты, купленной клиентами в офисах банка в апреле 2018, превышает майские показатели на 18%.

Май – это начало сезона дачного отдыха и загородного благоустройства. К лету объем покупок в категориях «Строительные материалы» и «Все для сада» ожидаемо растет. На покупку строительных материалов и товаров для сада клиенты банка в мае 2018 потратили 250 млн рублей, что на 33% больше, чем в апреле, а в июне объем покупок в данных категориях возрос еще на 10%.

В течение майских праздничных дней клиенты традиционно совершают больше покупок и в повседневных категориях – суммарный оборот по картам банка в мае 2018 увеличился сразу на 18% по сравнению с апрелем. Такая тенденция сохранится и в этом году, считают эксперты банка.

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