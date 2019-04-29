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Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск Единой карты петербуржца

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© Фото: Instagram / @ekpcard

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Получить карту можно будет в одном из офисов банка уже в мае.

Банк «Санкт-Петербург» в мае начинает выпуск Единой карты петербуржца. Карту можно будет заказать в одном из 18 офисов банка, расположенных во всех районах города.

Единая карта петербуржца - уникальное предложение на рынке банковских услуг Петербурга. Она объединяет в себе банковскую карту на базе платежной системы «Мир», проездной билет, полис обязательного медицинского страхования и скидочную карту. Карта будет выпускаться и обслуживаться банком бесплатно.

На карту записывается транспортное приложение для оплаты проезда в городском транспорте, а также QR-код для использования в программах лояльности сетей розничной торговли. Помимо этого, по желанию держателя карты банк сформирует и запишет на карту усиленную квалифицированную цифровую подпись. Фотография клиента, его дата рождения, номер полиса ОМС и СНИЛС также наносятся на карту.

Банк «Санкт-Петербург» разработал ряд предложений специально для держателей Единой карты петербуржца. За каждую покупку по карте будет начисляться до 5% бонусов программы «ЯРКО», которыми можно возместить покупки у нескольких десятков партнеров программы – от АЗС до музеев. Банк не будет взимать плату за e-mail-информирование об операциях по карте. Кроме того, держатель карты участвует в программе лояльности Национальной платежной системы «Привет, мир».

«В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» первым получил одобрение заявки на участие в проекте «Единая карта петербуржца». И вот сейчас мы начинаем выпуск нового универсального продукта, который будет полезен всем жителям города. Единая карта петербуржца – это электронная смарт-карта с массой возможностей для использования. Со временем функционал карты будет расширяться, и через несколько лет одна пластиковая карта заменит большую часть документов горожан», – говорит заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок.

Карту заказать сможет любой гражданин России старше 14 лет. Для оформления потребуется паспорт или военный билет, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и полис обязательного медицинского страхования.

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