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Банк «Санкт-Петербург» направит на выплату дивидендов 1.8 млрд рублей

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© Фото: pixabay.com

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По обыкновенным акциям – в размере 3 руб. 71 коп. на одну обыкновенную акцию. По привилегированным акциям – в размере 00 руб. 11 коп. на одну привилегированную акцию.

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» на заседании 3 апреля принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров, которое состоится 29 мая, выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме.

По обыкновенным акциям – в размере 3 руб. 71 коп. на одну обыкновенную акцию. По привилегированным акциям – в размере 00 руб. 11 коп. на одну привилегированную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10 июня 2019 года.

Последние четыре года, в соответствии с Дивидендной политикой, банк выплачивал дивиденды в размере 20% чистой прибыли по РСБУ. Так, по результатам 2014 года на выплату дивидендов было направлено 890 млн рублей, 2015 года – 461,5 млн рублей, 2016 года – 463,7 млн рублей, 2017 года – 811 млн рублей.

В ноябре 2018 года Наблюдательный совет банка принял решение утвердить Дивидендную политику в новой редакции. В документе закреплено намерение банка направлять на выплату дивидендов по обыкновенным акциям не менее 20% чистой прибыли отчетного года по МСФО. Таким образом на дивиденды по результатам 2018 года будет направлено 1,8 млрд рублей.

На заседании Наблюдательного совета предварительно утвержден годовой отчет банка «Санкт-Петербург» за 2018 год и годовая бухгалтерская (финансовую) отчетность ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2018 год. 
Наблюдательный совет согласовал также устав, положение о Наблюдательном совете и положение о правлении банка в новой редакции для последующего утверждения годовым Общим собранием акционеров.

Наблюдательный совет принял к сведению отчеты комитета по аудиту, комитета по управлению рисками, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии Наблюдательного совета, а также отчеты по направлениям деятельности.

Кандидатуры членов Наблюдательного совета на 2019-2019 годы предложены на утверждение Общему годовому собранию акционеров в прежнем составе: Байски Сюзан Гейл, Бычков Андрей Павлович, Германович Алексей Андреевич, Гузь Владислав Станиславович, Звездочкин Андрей Михайлович, Иванникова Елена Викторовна, Кирюханцев Павел Анатольевич, Полукеев Александр Иванович, Савельев Александр Васильевич.

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