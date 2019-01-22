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Банк «Санкт-Петербург» получил награду за эскроу счета

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© Фото: Ivan Malimenkov / pikabu.ru

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Счет эскроу – это наиболее безопасная и прозрачная форма расчетов для сделок с недвижимостью.

Журнал «the Retail Finance» подвел итоги ХII Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS. Банк «Санкт-Петербург» получил награду за эскроу счета в номинации «Лучший розничный финансовый продукт».

Счет эскроу – это наиболее безопасная и прозрачная форма расчетов для сделок с недвижимостью. При открытии счета можно указать различные условия зачисления и получения денежных средств. С его помощью можно проводить сложные сделки купли-продажи с участием нескольких участников и агентов. Расчеты с использованием счета эскроу осуществляются без комиссии.

Премия RETAIL FINANCE AWARDS учреждена журналом The Retail Finance в 2007 году. Цель премии – отметить самых достойных представителей розничного финансового бизнеса. Решение о присуждении премии принимается редакцией журнала the Retail Finance на основании собственного видения и анализа розничного финансового рынка. При этом на сайте журнала The Retail Finance ведется открытое голосование участников профессионального сообщества по заявленным номинациям. Редакция изучает результаты голосования и учитывает их при принятии решения.

«Премия Retail Finance еще раз подчеркивает, что банк выбрал правильный вектор в сторону совершенствования сервисов для расчетов по сделкам с недвижимостью. За полтора года работы на вторичном рынке эскроу счета банка зарекомендовали себя как надежный, удобный и понятный инструмент для клиентов и профессионального сообщества. Для эскроу счетов банка это не первая награда, но, однозначно, самая важная на сегодняшний день. Мы продолжим совершенствовать продукт, чтобы покупателям на первичном рынке и застройщикам с ним было так же комфортно работать, как и на вторичном рынке», – отметила Екатерина Синельникова, заместитель директора Дирекции кредитно-депозитного бизнеса банка «Санкт-Петербург».

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