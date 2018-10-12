За 9 месяцев 2018 года банк «Санкт-Петербург» заработал 3.1 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2018 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).

Ключевые показатели за 9 месяцев 2018 года:

– Чистый процентный доход за 9 месяцев 2018 года составил 15.8 млрд рублей (+15.6% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2017 года);

– Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2018 года составил 4.0 млрд рублей (+9.0% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2017 года);

– Кредиты физическим лицам составили 83.6 млрд рублей (+15.1% по сравнению с 1 января 2018 года);

– Собственный капитал на 1 октября 2018 года составил 73.3 млрд рублей.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», банк занимает на 1 июля 2018 года 15 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков.

По состоянию на 1 октября 2018 года в банке обслуживается 2 050 000 физических лиц и 50000 компаний; количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1 300000; количество банкоматов – 801 ед. Количество пользователей интернет-банка составило 1 083 000 человек.

В 3 квартале 2018 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг банка на уровне B1 и повысило прогноз до «позитивного». По мнению агентства, повышение прогноза отражает тенденции по улучшению качества активов и прибыльности банка на фоне хорошей достаточности капитала, а также подтверждает стабильный профиль ликвидности и фондирования.

Обзор финансовых результатов за 9 месяцев 2018 года:

Чистый процентный доход, полученныйза 9 месяцев 2018 года, составил 15.8 млрд рублей (+15.6% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2017года).

Чистый комиссионный доходвырос на 9.0% по сравнению с 9 месяцами 2017 года и составил 4.0 млрд рублей. Чистый доход от операций на финансовых рынкахза 9 месяцев 2018 года составил 2.1 млрд рублей. Выручкасоставила 22.5 млрд рублей (-3.8% по сравнению с 9 месяцами 2017 года).

Операционные расходыза 9 месяцев 2018 года составили 10.0 млрд рублей (+7.4% по сравнению с 9 месяцами 2017 года),отношение расходов к доходам – 44.5%.

Чистая прибыльза 9 месяцев 2018 года составила 3.1 млрд рублей (-8.4 % по сравнению с результатом за 9 месяцев 2017 года).

Активы. По итогам 9 месяцев 2018 года активы Банка составили 603.8 млрд рублей (+1.6% по сравнению с 1 января 2018 года).

Обязательства. На 1 октября 2018 года объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 379.4 млрд рублей (+5.6% по сравнению с 1 января 2018 года); средства юридических лиц –155.9 млрд рублей (+0.3% по сравнению с 1 января 2018 года); средства физических лиц – 223.5 млрд рублей (+9.7% по сравнению с 1 января 2018 года).

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 октября 2018 года составил 73.3 млрд рублей (+2.2% по сравнению с 1 января 2018 года). В результате норматив достаточности основного капитала банка на 1 октября 2018 года составил 9.3% (при нормативном значении 6.0%), норматив достаточности собственного капитала – 13.4% (при нормативном значении 8.0%).

Кредитный портфель. На 1 октября 2018 года кредитный портфель составил 377.4 млрд рублей (+6.7% по сравнению с 1 января 2018 года). Кредиты корпоративным клиентам составили 293.8 млрд рублей (+4.5% по сравнению с 1 января 2018 года). Кредиты физическим лицам составили 83.6 млрд рублей (+15.1% по сравнению с 1 января 2018 года). По состоянию на 1 октября 2018 года, уровень просроченной задолженности составил 4.7%. Уровень покрытия просроченной задолженности резервами – 242%.