  • 12 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ  
Нефть($) 12.10.2018 80.37 +0.22
Нефть(p) 12.10.2018 5321.42 +77.65

За 9 месяцев 2018 года банк «Санкт-Петербург» заработал 3.1 млрд рублей

Автор:


© Фото: Ivan Malimenkov / pikabu.ru

Темы дня

Банк занимает 15 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков.

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2018 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).

Ключевые показатели за 9 месяцев 2018 года:

 

– Чистый процентный доход за 9 месяцев 2018 года составил 15.8 млрд рублей (+15.6% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2017 года);

– Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2018 года составил 4.0 млрд рублей (+9.0% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2017 года);

– Кредиты физическим лицам составили 83.6 млрд рублей (+15.1% по сравнению с 1 января 2018 года);

– Собственный капитал на 1 октября 2018 года составил 73.3 млрд рублей.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», банк занимает на 1 июля 2018 года 15 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков.

По состоянию на 1 октября 2018 года в банке обслуживается 2 050 000 физических лиц и 50000 компаний; количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1 300000; количество банкоматов – 801 ед. Количество пользователей интернет-банка составило 1 083 000 человек.

В 3 квартале 2018 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг банка на уровне B1 и повысило прогноз до «позитивного». По мнению агентства, повышение прогноза отражает тенденции по улучшению качества активов и прибыльности банка на фоне хорошей достаточности капитала, а также подтверждает стабильный профиль ликвидности и фондирования.

Обзор финансовых результатов за 9 месяцев 2018 года:

 

Чистый процентный доход, полученныйза 9 месяцев 2018 года, составил 15.8 млрд рублей (+15.6% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2017года).

Чистый комиссионный доходвырос на 9.0% по сравнению с 9 месяцами 2017 года и составил 4.0 млрд рублей. Чистый доход от операций на финансовых рынкахза 9 месяцев 2018 года составил 2.1 млрд рублей. Выручкасоставила 22.5 млрд рублей (-3.8% по сравнению с 9 месяцами 2017 года).

Операционные расходыза 9 месяцев 2018 года составили 10.0 млрд рублей (+7.4% по сравнению с 9 месяцами 2017 года),отношение расходов к доходам – 44.5%.

Чистая прибыльза 9 месяцев 2018 года составила 3.1 млрд рублей (-8.4 % по сравнению с результатом за 9 месяцев 2017 года).

Активы. По итогам 9 месяцев 2018 года активы Банка составили 603.8 млрд рублей (+1.6% по сравнению с 1 января 2018 года).

Обязательства. На 1 октября 2018 года объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 379.4 млрд рублей (+5.6% по сравнению с 1 января 2018 года); средства юридических лиц –155.9 млрд рублей (+0.3% по сравнению с 1 января 2018 года); средства физических лиц – 223.5 млрд рублей (+9.7% по сравнению с 1 января 2018 года).

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 октября 2018 года составил 73.3 млрд рублей (+2.2% по сравнению с 1 января 2018 года). В результате норматив достаточности основного капитала банка на 1 октября 2018 года составил 9.3% (при нормативном значении 6.0%), норматив достаточности собственного капитала – 13.4%  (при нормативном значении 8.0%).

Кредитный портфель. На 1 октября 2018 года кредитный портфель составил 377.4 млрд рублей (+6.7% по сравнению с 1 января 2018 года). Кредиты корпоративным клиентам составили 293.8 млрд рублей (+4.5% по сравнению с 1 января 2018 года). Кредиты физическим лицам составили 83.6 млрд рублей (+15.1% по сравнению с 1 января 2018 года). По состоянию на 1 октября 2018 года, уровень просроченной задолженности составил 4.7%. Уровень покрытия просроченной задолженности резервами – 242%.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 необычных мест в Петербурге, где можно посмотреть кино

    «Санкт-Петербург.ру» подобрал самые оригинальные кинотеатры в Северной столице. Здесь эмоции от просмотра фильмов будут совершенно иные, чем дома перед экраном.

    читать далее →

    Путешествие сквозь время: самые красивые особняки Петербурга

    В Петербурге есть здания, которые особенно ярко выделяются даже на фоне общего стиля города. «Санкт-Петербург.ру» собрал самые необычные особняки и дворцы Северной столицы.

    читать далее →

    «Озорной гуляка»: места Есенина в Петербурге

    В среду, 3 октября, отмечается 123-летие со дня рождения Сергея Есенина. «Санкт-Петербург.ру» выбрал главные места, связанные с жизнью поэта в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Непарадная красота: топ-7 брандмауэров Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает об истории неофициального символа города на Неве, из-за которого спорят власти, жители и художники.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.10.18
    Как выбрать матрас
    11.10.18
    Украшения из янтаря
    01.10.18
    Рестораны Петербурга «распробовали» омниканальный маркетинг
    27.09.18
    Подбираем новую крестовину кардана для квадроцикла – что нужно знать
    26.09.18
    Leaders – английский для всех и каждого
    26.09.18
    Форекс. Особенности торговли на дневных графиках
    25.09.18
    Строительные компании не могут закончить объекты из-за службы судебных приставов
    19.09.18
    Обзор всех этапов кровельных работ и несколько советов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram