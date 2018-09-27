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МФЦ и банк «Санкт-Петербург» открывают первые в городе центры оказания услуг для бизнеса

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© Фото: АБН

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Это будут государственные, банковские и небанковские услуги, необходимые любому бизнесу.

На базе банка «Санкт-Петербург» открылись первые центры оказания услуг для бизнеса. Соглашение об открытии четырех центров было подписано на Петербургском международном экономическом форуме между МФЦ Петербурга и банком «Санкт-Петербург».

Теперь в офисах банка по адресам проспект Стачек, 47, 3-я линия В.О., 20, проспект Римского-Корсакова, 47, и Ивановская улица, 7 кроме традиционных банковских услуг можно оформить государственные услуги для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность. 

Партнером проекта выступила компания «Ростелеком», организовавшая в новых МФЦ для предпринимателей современные и технологичные бизнес-зоны.

Торжественная церемония открытия прошла 27 сентября в помещении дополнительного офиса «Нарвский» банка «Санкт-Петербург» на проспекте Стачек, 47. Здесь на площади 64 кв. м размещаются 6 окон приема-выдачи документов. В торжественном мероприятии приняли участие вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Петербурга Александр Говорунов, председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев, председатель комитета по информатизации и связи Денис Чамара, вице-президент банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин, глава администрации Кировского района Сергей Иванов, директор Кировского завода Георгий Семененко и директор СПб ГКУ «МФЦ» Евгений Герус.

Благодаря новым центрам юридические лица, индивидуальные предприниматели и те, кто планирует начать предпринимательскую деятельность, смогут получить целый комплекс услуг по принципу «одного окна» непосредственно банке. Это будут государственные, банковские и небанковские услуги, необходимые любому бизнесу.

Работа МФЦ для бизнеса в Петербурге позволит уменьшить административные барьеры в сфере государственных услуг, упростит доступ предпринимателей к кредитным и маркетинговым ресурсам. В результате открыть свое дело, получить поддержку, инвестировать будет проще и быстрее. Целый спектр банковских услуг, предоставленных банком «Санкт-Петербург», и дополнительных услуг от партнеров банка поможет сформировать вокруг предпринимателя дружелюбную экосреду, в которой он сможет получить все, что нужно для развития бизнеса.

Концепция экосреды для бизнеса, разработанная банком «Санкт-Петербург», предусматривает ряд выгодных специальных предложений от партнеров банка. Например, предприниматель сможет со значительной скидкой заказать программное обеспечение, продвижение компании в интернете, услуги по подбору персонала, ведению бухгалтерского учета, телекоммуникационные и полиграфические услуги.

Для удобства клиентов новые центры оказания услуг были оборудованы современными бизнес-зонами с компьютерами и МФУ. Здесь предприниматели смогут воспользоваться беспроводным бесплатным интернетом от «Ростелекома», проверить почту, откорректировать и распечатать необходимые документы, а также зарядить девайсы.

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