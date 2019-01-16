McDonald’s лишили эксклюзивных прав на товарный знак Big Mac в Евросоюзе

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) лишило компанию McDonaldʼs эксклюзивных прав на товарный знак Big Mac. Об этом сообщает The Irish Times.

McDonaldʼs несколько лет судился с ирландской сетью быстрого питания Supermac's. Американская компания утверждала, что потребители могут спутать название Supermac's с бургером Big Mac. Из-за этого ирландская сеть не могла расшириться в Великобритании и Европе.

Суд принял позицию Supermac's. Теперь сеть законно может начинать деятельность на европейском рынке, используя товарный знак Big Mac на любых своих продуктах.

McDonaldʼs присвоил товарный знак Big Mac в 1996 году. EUIPO решило, что американская компания не использует товарный знак по назначению, так как он используется только для названия одного бургера.