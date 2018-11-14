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Петербуржцы за 2018 год задолжали банкам почти 3 трлн рублей

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© Фото: pxhere.com

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По сравнению с тем же периодом 2017 года выдача кредитов в Северной столице увеличилась на 32,2%.

Портфель кредитов жителям Северо-Западного федерального округа в сентябре 2018 года достиг 4,7 трлн рублей. Из них 2,9 трлн приходятся на Петербург. Среди заемщиков есть частные предприниматели и юридические лица. Об этом сообщает в Северо-Западном ГУ ЦБ России.

По сравнению с тем же периодом 2017 года выдача кредитов в Петербурге увеличилась на 32,2%. Объем задолженности физлиц в Петербурге за сентябрь вырос на 2,3%, до 734,7 млрд рублей. Однако малый бизнес в городе снижает кредитный интерес. Специалисты отметили, что предпринимательский портфель займов уменьшился всего на 0,3% до 275,3 млрд рублей.

Снизились показатели просроченных кредитов: в корпоративном портфеле с 7,1% до 6,9%, в розничном – с 4,3% до 4,2%.

Больше всего кредитов берут для производства обрабатывающей промышленности. На 1 октября это число составило 26,7% по СЗФО и 21% в Петербурге. Предприниматели оптовой и розничной торговли составили пятую часть всех кредиторов.

Отмечается, что 12,4% от общего числа кредитов уходит на сферу недвижимости и аренды в СЗФО, а по Северной столице – 13,3%.

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