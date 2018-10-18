Названы самые прибыльные профессии и регионы России‍

Эксперты вычислили, в каких сферах и регионах самые высокие зарплаты в России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на отчет аналитического центра НАФИ.

Первое место в рейтинге прибыльности профессий заняли финансисты – их средний заработок за один месяц составил 87 991 рубль. Также хорошо оплачиваются профессии, связанные с добычей полезных ископаемых – 86 982 рубля в месяц. Замыкает тройку работа в сфере информации и связи – 70 839 рублей.

При этом, по итогам первого квартала 2018 года, средняя зарплата по стране составила 42 521 рубль или 36 993 рубля после вычета подоходного налога.

Самые низкие зарплаты в гостиничном бизнесе и общепите, там средняя зарплата составляет 25 842 рубля.

Среди регионов самые высокие зарплаты зафиксированы в Центральном (53 406 рублей) и Дальневосточном (52 759 рублей) федеральных округах. Третье место занял Северо-Западный федеральный округ с показателем 48 654 рубля.

Меньше всего людям платят в Северо-Кавказском округе (26 251 рубль), в Южном (30 703 рубля) и Приволжском (30 882 рубля) федеральных округах.

Специалисты также выяснили, что работники в негосударственных компаниях в среднем получают в 1,5 раза больше денег, чем в государственных.