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Смольный вновь пытается выкупить "Теплосеть Санкт-Петербурга"

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© Фото: vladtime.ru

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Сейчас правительству Петербурга принадлежит почти 25% АО, в ведении которого 2,2 тыс. км теплосетей города.

Смольный снова планирует выкупить АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" у ПАО ТГК-1. В настоящее время правительству Петербурга принадлежит 25,0003% уставного капитала акционерного общества.

Решение было принято и согласовано с "Газпромэнергохолдинг", основным акционером ТГК-1, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря комитета по энергетике и инженерному обеспечению Александра Антипенко. По его словам, выкуп планируется провести в текущем или следующем году. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению совместно с комитетом по тарифам Санкт-Петербурга уже согласовали техническое задание на анализ возможных вариантов консолидации.

Однако "Фонтанка.ру" сообщила, что в пресс-службе "Газпромэнергохолдинг" заявили о том, что никаких решений по сделке со Смольным не принималось.

Правительство Петербурга не в первый раз пытается выкупить "Теплосеть Санкт-Петербурга". В 2014 году Смольный изначально собирался увеличить свою долю до 51%, но затем решил полностью приобрести "Теплосеть". В том же году сообщалось, что Смольному удалось достичь соглашения с "Газпромом" о приобретении всей доли ТГК-1 за почти 6 млрд рублей, однако сделка была заблокирована финской компанией Fortum, которой принадлежит 29,45% ТГК-1.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" должно быть продано за рубль. По его словам, в городе множество теплосетей требуют ремонта, однако Смольный не может "привести все в порядок и вкладывать деньги в теплосети, которые являются чужим имуществом".

"75% теплосетей находятся в ведении структур, связанных с "Газпромом". Сейчас компания предлагает передать изношенные сети городу за 5,8 млрд. руб. Этот вопрос необходимо обсуждать, решение будет принимать исполнительная власть. Мое мнение: изношенные теплосети с учетом хронического недоремонта столько не стоят. Честно было бы продать их городу за один рубль", — заявил Макаров.

Ежегодно в Петербурге необходимо перекладывать по 100 км сетей, а на деле, по данным комитета по энергетике, менять получает не более 23 км. Всего протяженность труб "Теплосети Санкт-Петербурга" составляет 2,2 тыс. км. Также по данным комитета по энергетике, процент износа труб у "Теплосети" равен 44%, в 2015 году было отремонтировано 59 км труб, а в прошлом году — лишь 24 км.

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