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Резервный фонд РФ за декабрь уменьшился более чем в два раза

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© Фото: fsgroup.ru

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Всего за год объем Резервного фонда сократился с 3,64 трлн до 972,11 млрд рублей.

Резервный фонд России за декабрь 2016 года сократился более чем в два раза. По данным на 1 декабря в Резервном фонде было 2,032 трлн рублей, а ровно через месяц количество средств сократилось до 972,13 млрд рублей. Это связано с тем, что 966,9 млрд рублей в иностранной валюте были проданы для покрытия дефицита бюджета за 2016 год, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Всего за 2016 год Резервный фонд России сократился в 3,7 раза, в начале года объем был равен 3,64 трлн рублей. На покрытие дефицита бюджета за год было потрачено 2,137 трлн рублей, при этом бюджет на 2016 год был запланирован с дефицитом в 2,1 трлн рублей, сообщает "Интерфакс".

Фонд национального благосостояния за 2016 год уменьшился на 16,6% до 4,36 трлн рублей, причем за декабрь 2016 года объем Фонда снизился на 5,8%.

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