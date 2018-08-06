Ипотечный портфель ВТБ в Петербурге впервые превысил 100 млрд рублей

За первые шесть месяцев 2018 года ВТБ предоставил жителями Петербурга и Ленобласти кредитов на сумму более 52 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в прошлом году. Об этом 6 июля сообщил журналистам управляющий розничным бизнесом Северо-Западного филиала ВТБ Сергей Кульпин.

В банке отмечают, что общий объем кредитного портфеля физлиц в Петербурге и Ленобласти с начала года увеличился на 11% и составил 190,5 млрд рублей. Самый большой объем – 102,7 млрд рублей − приходится на ипотеку, на кредиты наличными – 69,6 млрд рублей, кредитные карты – 9,5 млрд рублей, автокредиты – 8,6 млрд рублей.

Всего за полгода жители города и области взяли в ВТБ кредитов наличными 25,4 млрд рублей, ипотечные кредиты оформили на общую сумму 23,6 млрд и заключили договора по автокредитам на сумму более 3 млрд рублей.

Рост показателей в банке объясняют снижением процентных ставок по кредитам, участием в госпрограммах и выгодными условиями обслуживания клиентов. В том числе и для вкладов – портфель привлеченных средств банка в Петербурге и Ленобласти вырос с начала года на 10% и составил 348 млрд рублей.