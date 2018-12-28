Путин принял закон об ограничении максимальной суммы долга по потребительским кредитам

Глава России Владимир Путин подписал закон об ограничении предельного размера ставки по потребительским кредитам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, максимальный размер ставки до 1 июля 2019 года составит 1,5% в день, после – 1% в день. Соответствующие изменения внесут в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

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После вступления закона в силу максимальная сумма всех платежей не может превышать сумму кредита более чем в 2,5 раза до 1 июля 2019 года, до 1 января 2020 года – в два раза, затем – в полтора раза.

Новые требования будут действовать с 1 июля 2019 года.