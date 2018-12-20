Смольный утвердил новую стоимость льготного питания в школах

В Петербурге утвердили стоимость льготного питания школьников в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Завтраки для школьников и учащихся средних профессиональных учебных заведений составит 59 рублей в день. Обеды будут стоить 102 рубля, а комплексные обеды – 161 рубль.

В Смольном подчеркнули, что стоимость скорректирована с учетом коэффициента инфляции.

«Горожанам, дети которых обучаются по общеобразовательным программам, будет предоставляться компенсационная выплата на питание. Ее размер определяется, исходя из названных сумм», – добавили в правительстве Петербурга.