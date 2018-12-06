Сбербанк запретил переводы на кредитные карты по номеру телефона

Сбербанк запретил переводить деньги по номеру телефона на кредитные карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно – по номеру телефона, либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты», – заявили в банке.

Представители организации отметили, что причина нововведения – жалобы клиентов, которые возникали из-за случайного перевода средств на кредитную карту. Вывод средств в таком случае становится платным, поэтому Сбербанку пришлось поменять механизм перевода средств.

Изменения вступают в силу поэтапно по регионам с 3 декабря, добавили в компании.