Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга к августу 2018 года

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии для жителей Петербурга к августу 2018 года. Рынок труда Северной столицы проанализировала служба исследований HeadHunter.

Больше всего зарабатывают директора по строительству. Согласно актуальной ситуации на рынке, они получают от 600 тыс. рублей.

Второй наиболее высокооплачиваемой вакансией «R&D-менеджер» в фармацевтической сфере, которые занимаются стратегиями технологического развития компаний. Им платят от 400 тыс. рублей.

На третьей строчке оказались научные сотрудники в китайских организациях, зарабатывающие от 300 до 600 тыс. рублей. В верхушке рейтинга также оказались финансовые директора и пластические хирурги, которые получают до 400 тыс. рублей.

В лидеры также попали вакансии «Директор агентства недвижимости» (300 тыс. рублей), «Врач-дерматокосметолог», «Коммерческий директор производственного предприятия» и «Исполнительный директор» (от 250 тыс.), а также «Директор по продажам/Заместитель директора по продажам» (от 150 до 500 тыс.).

Всего за июль 2018 года количество вакансий выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти треть предложений связаны с работой в области продаж.

Средняя зарплата во второй месяц лета составила 41 тыс. рублей. Соискатели при этом рассчитывают получать больше – 45 тыс. рублей.