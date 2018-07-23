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Число бедных россиян сократилось впервые с 2012 года

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© Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

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Несмотря на это, ниже прожиточного минимума получают больше 10% жителей страны.

В России впервые за пять лет сократилось число жителей страны, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Росстат и Министерство труда.

По данным за 2017 год, количество бедных россиян сократилось до 19,3 млн человек, что составляет 13,2% населения. В 2012 году показатель равнялся 10,7%, но в следующие годы он значительно вырос.

В Минтруда отметили, что в регионах развивается оказание государственной соцпомощи. Власти предлагают жителям материальную поддержку при заключении специального контракта и принятии программы соцадаптации.

В Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС ситуацию связали с тем, что прожиточный минимум в 2017 году вырос на 2,6%, тогда как инфляция за этот же период составила 3,7%. Доходы россиян оценивают по первому показателю, поэтому часть жителей страны перестали считаться бедными.

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