Налоговая не получит полный контроль к банковским счетам россиян

Ряд российских СМИ сообщили, что с 1 июля 2018 года вступят в силу поправки к Налоговому кодексу. По данным изданий, изменения позволят Федеральной налоговой службе требовать объяснений по всем финансовым операциям на банковских картах физических лет.

Помимо этого, сообщалось, что россиянам придется документально подтверждать, что деньги, которые поступают на карту, не являются официальным доходом. В противном случае средства будут облагаться налогами.

В действительности, банки с 2013 года обязаны передавать в налоговую службу информацию о всех новых открытых счетах. Финансовые организации должны сообщать налоговикам всю информацию о денежных операциях, однако данные не передаются в ФНС автоматически.

Несмотря на это, некоторые поправки к Налоговому кодексу уже вступили в силу. С 1 июня 2018 года банки должны сообщать в контролирующие органы об открытии металлических счетов, предназначенных для операций с драгоценными металлами. Но это в значительной мере отличается от непроверенной информации, которую распространяли СМИ.

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