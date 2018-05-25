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Петербург вошел в топ-5 регионов по инвестиционной привлекательности

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© Фото: pixabay.com

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За год Северной столице удалось подняться на 13 мест.

Петербург занял четвертое место в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов, составленном Агентством стратегических инициатив. Об этом сообщила «Фонтанка».

Показатель по сравнению с 2017 годом значительно увеличился – в прошлом году Северная столица занимала 17-ю строчку из 85, а годом ранее – 22-ю.

По данным, озвученным на Петербургском международном экономическом форуме, город на Неве обошли только Тюменская область, Москва и Татарстан.

Согласно информации за 2017 год, объем инвестиций в основной капитал в Петербурге увеличился до 658,5 млрд рублей. Это на 13% выше показателя за 2016 год.

Рейтинг Агентства стратегических инициатив составляется с помощью опроса бизнесменов. Свое мнение выразили более 400 тыс. предпринимателей.

В текущем году ПМЭФ проходит в Петербурге с 24 по 26 мая. На мероприятие приехали Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Центральной Африканской Республики Фостен Арканж Туадера, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и многие другие. Главной темой форума заявлен поиск нового баланса в глобальной экономике.

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