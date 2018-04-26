В Москве представили передовые онлайн-проекты из России

В Москве прошло мероприятие Starup Show, на котором были представлены передовые цифровые проекты из России, сообщила «Русская планета».

Предприниматель Игорь Малышев показал свою платформу Velper, сервис для помощи в решении повседневных задач, объединенный с сервисом по заработку и обмену криптовалют. Он позволяет людям с ограниченными визическими возможностями заниматься трудовой деятельностью.

Вице-президент по цифровой интеграции Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Сергей Ручьев поддержал идею Малышева. Он отметил, что криптовалюты помогут сделать бизнес более прозрачным и сократить число коррупционеров в России.

С Ручьевым согласился миллиардер Сергей Полонский, он предложил президенту «Евросети» Александру Малису, присутствовавшему на мероприятии, инвестировать в Velper.

Полонский также представил вместе с Ручьевым приложение Mir X, которое представляет собой программу дополненной реальности. С ее помощью пользователи могут изменять окружающий мир на кране своего смартфона. По мнению создателей, проект позволяет раскрашивать серые будни, добавляя в них различные образы.

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