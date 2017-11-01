На II Инвестиционном форуме обсудили развитие креативного кластера

В рамках II Ежегодного Инвестиционного форума в пространстве «Люмьер-Холл» представители федеральной и городской власти и творческих индустрий обсудили развитие в Петербурге креативного кластера.

Первая сессия была посвящена креативным пространствам, которые активно развиваются в нашем городе. За последний год Правительством была проделана большая работа в сфере развития креативной индустрии и создания новых пространств - открылась первая очередь Центра дизайна «Артплэй», на острове «Новая Голландия» заработали детская школа креативных индустрий «Маяк» и здание бывшей тюрьмы «Бутылка», активно начали функционировать пространства «Охта Лаб», More Place, интеллектуальный кластер «Игры разума», «Артмуза», культурное пространство Бенуа 1890. В этом году на Российском инвестиционном форуме в Сочи Петербург занял второе место по индексу креативного капитала среди российских городов.

Ирина Бабюк отметила, что комитет по инвестициям Петербурга первым внес в российское законодательство понятие «креативная индустрия». Ведомством разработаны изменения в законодательство города, предусматривающие снижение арендной ставки на объекты недвижимости для представителей творческого кластера. Законопроект нашел поддержку у членов Правительства Санкт-Петербурга и после доработки в части регулирования механизмов контроля будет внесен на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

По данным консалтинговой компании Knight Frank, в Петербурге действует более 60 креативных пространств. Ирина Бабюк выразила уверенность, что творческий кластер необходимо расширять за счет эффективного диалога с представителями креативных индустрий.

«Мы по-прежнему призываем бизнес, чтобы нам предоставляли свои идеи, заявки под конкретные интересующие объекты недвижимости, которые можно включить в фонд креативных индустрий и, соответственно, выносить уже на торги по минимальному коэффициенту. Это даст возможность бизнесу снижать контракты на инвестиционной стадии, потому что по факту, если приводить цифры, то здание будет отдаваться ему практически за минимальную стоимость», - отметила Председатель Комитета по инвестициям.

Вторая дискуссия была посвящена потенциалу легкой промышленности в развитии креативной экономики Петербурга. Программа «Санкт-Петербург – центр легкой промышленности и индустрии моды» входит в число приоритетных для правительства города. В сентябре Петербург продемонстрировал работы ряда модных марок и дизайнеров на выставке в Париже, а ранее - получил высокие оценки экспертов из Милана. С 31 октября по 4 ноября в Петербурге состоится Международный Форум Моды, целью которого станет создание платформы для развития легкой промышленности и индустрии моды Российской Федерации. Председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга Эльгиз Качаев отметил, что продвижение петербургских дизайнеров будет идти на системном уровне.

Глава комитета подчеркнул, что в городе формируется синергия производителей и власти. "Все необходимые для развития легковой промышленности механизмы разрабатываются, ведется активная работа", - подчеркнул Качаев.

II Ежегодный Инвестиционный форум Петербурга прошел 26-27 октября. Он был организован комитетом по инвестициям. Ключевой темой деловой программы в этом году сало устойчивое развитие глобальных городов за счет инвестиций в технологии, таланты и креатив. Инвестиционный форум стал заметным событием в деловой жизни города. В мероприятиях форума в 2017 году приняло участие свыше 900 представителей федеральных и региональных органов власти, международных и российских финансовых институтов, топ-менеджеров инвестиционных компаний, руководителей бизнес-сообществ и консультантов.