В Петербурге до конца года появится 20 новых производств

До конца 2017 года 20 новых производств откроются в Петербурге, заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко накануне II Инвестиционного форума.

«До конца 2017 года мы откроем почти 20 новых производств. Фармацевтика, металлообработка, пищевая промышленность, парфюмерия... Такого в нашем городе вообще не было со времен Советского Союза. И это все, главным образом, частные капиталовложения», – приводит его слова «Российская газета».

По словам Полтавченко, ближайшее время в Пушкине начнет работать первое и единственное в России предприятие по производству инсулина – «от субстанции до конечного продукта». Сейчас на площадке идет установка оборудования. Производственный цикл запустят с 2018 года.

Инвестиционный форум состоится 26-27 октября на Новой сцене Александринского театра. Главная тема форума – «Глобальный город и его роль в мировой экономике. Инвестиции в технологии, талант и креатив». Ожидается, что в нем примут участие около 800 человек.