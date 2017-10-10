В России стали чаще атаковать банкоматы

‍В 2016 году мошенники совершили более четырех тысяч атак на банкоматы, а в нынешнем году количество подобных нападений может увеличиться до пяти тысяч, сообщают Известия со ссылкой на компании «Информзащита».

Подавляющее большинство - около 90% нападений на банкоматы в прошлом году были связаны с физическим доступом к АТМ. Ущерб банков от атак злоумышленников на банкоматы в 2016 году составил от 2,5 до 7 млрд рублей. В 2017 году сумма ущерб может увеличиться до 10 млрд рублей.

При этом банки предпочитают страховать банкоматы и снижать расходы на их охрану. Это могло стать одной из причин интереса мошенников к АТМ, считают эксперты издания. За первые шесть месяцев нынешнего года эта статья расходов сократилась на 9% - за аналогичный период прошлого года сокращение составило 8,6%.