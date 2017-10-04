На петербургский культурный форум потратят на 50 млн рублей больше, чем в 2016 году

На петербургский культурный форум в 2017 году потратят на 50 млн рублей больше, чем в прошлом, заявил вице-губернатор Владимир Кириллов.

Общее финансирование форума от города в этом году - 80 млн рублей. Между тем, заместитель министра культуры Александр Журавский сообщил, что такую же сумму выделит федеральный бюджет. При этом общая сумма финансирования форума из всех источников составит около 200 млн рублей

Форум пройдет с 16 по 18 ноября. Ожидается, что на него соберутся не менее 20 тыс. человек.

Петербургский международный культурный форум впервые прошел в Северной столице в 2012 году.