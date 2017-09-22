В Петербурге с подрядчика Водоканала взыскали более 23 млн рублей

В Петербурге судебные приставы взыскали с ЗАО «Строительно-Монтажное Управление № 303» более 23 млн, сообщают в УФССП РФ по Северной столице.

Компания взяла у другой фирмы кредит на 20 млн рублей. Еще 3 млн накопилось в виде процентов. При этом долг не был выплачен вовремя. В связи с этим кредитор обратился в суд.

У должника арестованы банковские счета и списаны имеющиеся средства в счет погашения части долга. Оставшиеся деньги фирме придется выплатить самостоятельно.

Ранее в сентябре судебные приставы взыскали около 35 млн рублей со строительной компании "Двадцатый трест". Средства взыскали за срыв срока завершения строительства и ввода в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Солдата Корзуна.

ЗАО «Строительно-монтажное управление № 303» была исполнителем ряда крупных контрактов в Петербурге. Компания сотрудничала с Водоканалом, выполняя работы по проектированию и строительству канализационных сетей.