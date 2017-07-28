Банк «Санкт-Петербург» объявляет об установлении цены размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» объявляет об окончании приема заявок в рамках букбилдинга на размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций.

По результатам построения книги заявок Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» установил цену размещения в размере 53 рубля за акцию. В размещении приняли участие как текущие акционеры Банка, так и новые инвесторы из Европы, США и России.

Ожидаемый объем размещения составит 60.0 млн новых акций, в результате чего Банк «Санкт-Петербург» ожидает увеличение основного капитала на 3.18 млрд рублей.