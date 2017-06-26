В России минимальный набор продуктов подорожал на 10%

С января по май 2017 года минимальный набор продуктов в РФ подорожал на 10%. Теперь его стоимость превышает отметку в 4 тыс. рублей. Резкий скачок цен случился в апреле-мае, сообщают Известия со ссылкой на Росстат.

По мнению экспертов издания, это произошло за счет подорожание овощей. Некоторые из них подорожали на 80%. Ожидается, что с появлением первого урожая цены начнут падать и к сентябрю овощи будут стоит ниже себестоимости.

В среднем по России стоимость минимального набора продуктов – 4036 рублей. В Москве она составляет 4945, а в Петербурге – 4888 рубля.

В минимальном набор Росстат входят 33 наименования - мясо, рыба, яйца, молочные продукты, овощи, фрукты, хлеб, крупы, несколько видов масел, чай, печенье, карамель, сахар, соль и другие продукты..