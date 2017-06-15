ВТБ кредитует бюджет города Котласа

По результатам открытого аукциона банк ВТБ и администрация МО города Котласа Архангельской области подписали муниципальный контракт на открытие возобновляемой кредитной линии. Заемные средства в размере 98 млн рублей будут предоставлены сроком на полтора года на

финансирование дефицита бюджета Котласа и расходов на погашение долговых обязательств.

Управляющий филиалом банка ВТБ в Архангельске Светлана Носова отметила: «Мы рады содействовать решению задачи органов государственного и муниципального управления по поддержке устойчивого развития регионов. Надеемся, кредитные ресурсы ВТБ послужат дальнейшему эффективному росту в социально-экономической сфере Котласа».