«Газпром» создаст в Петербурге производство сжиженного газа

В Петербурге на капремонт выделят еще 860 млн рублей

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Теплая погода вернется в Петербург лишь к 7 июня

Кроме того, в пятницу, 3 июня, «Газпром» подписал еще ряд рамочных соглашений с российскими регионами.

Стороны также договорились о сотрудничестве в области создания транспортно-сырьевого кластера высокотехнологичных решений для освоения Арктики и Мирового океана.

Правительство Северной столицы и ПАО «Газпром» хотят создать кластер оборудования и технологий производства сжиженного природного газа. Такое соглашение стороны подписали в пятницу, 2 июня, на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает АБН .

Будет совместно с городом осваивать ресурсы Мирового океана и Арктики.

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