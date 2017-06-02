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«Газпром» создаст в Петербурге производство сжиженного газа

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© Фото: gazprom-neft.ru

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Будет совместно с городом осваивать ресурсы Мирового океана и Арктики.

Правительство Северной столицы и ПАО «Газпром» хотят создать кластер оборудования и технологий производства сжиженного природного газа. Такое соглашение стороны подписали в пятницу, 2 июня, на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает АБН.

Договоры скрепили подписями губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Стороны также договорились о сотрудничестве в области создания транспортно-сырьевого кластера высокотехнологичных решений для освоения Арктики и Мирового океана.

Кроме того, в пятницу, 3 июня, «Газпром» подписал еще ряд рамочных соглашений с российскими регионами.

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