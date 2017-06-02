Стали известны главные подрядчики города-спутника «Южный»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), турецкая строительная компания АО «Ренейссанс Констракшн», правительство Петербурга и ООО «Город-спутник «Южный» договорились о совместном создании города-спутника «Южный».

Он будет располагаться на земельных участках площадью около 2 тыс. гектаров, которые находятся в Пушкинском районе Северной столицы.

Такое соглашение было подписано на ПМЭФ-2017. В рамках соглашения РФПИ и АО «Ренейссанс Констракшн» намерены предоставить финансовые средства для реализации этого проекта.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга

По предварительным данным, Renaissance Construction вложит в строительство города-спутника 15 млрд рублей, а Российский фонд прямых инвестиций – 100 млн долларов. Общий объем инвестиций составит порядка 219 миллиардов рублей.

«"Ренейссанс Констракшн" давно известна в нашем городе. На ее счету – торговые комплексы, жилые дома и участие во многих других проектах. Компания проявила себя надежным партнером города, и я не сомневаюсь, что она выполнит взятые на себя обязательства», - сказал Георгий Полтавченко.

Турецкая компания выступит инвестором и генеральным подрядчиком проекта. Губернатор отметил, что Петербург очень заинтересован в создании современного, построенного по высоким экологическим стандартам комфортабельного жилого района. Он заверил, что город будет оказывать всемерную поддержку проекту.

Глава «Ренейссанс Констракшн» Эрман Ылыджак в свою очередь отметил, что по завершении проекта город-спутник «Южный» обеспечит возможностью трудоустройства более 60 тысяч человек.

На территории будущего города-спутника будут созданы жилые кварталы, а также Инновационный город науки и технологий. Он будет включать в себя кампус Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) и инновационные производственные площадки. Проект предполагает привлечение широкого круга инвесторов.