Тарифы ЖКХ могут начать расти быстрее, чем инфляция

Рост тарифов на жилищно-коммунальное обслуживание с 1 июля этого года может опередить предполагаемый рост инфляции, сообщают «Известия».

Так, цены на газ могут вырасти на 3,9%, тарифы на теплоснабжение — на 4%. При этом рост инфляции, по прогнозам Минэкономразвития (МЭР), составит 3,9%.

Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги может увеличиться на 4% с 1 июля, говорится в документе МЭР, с которым ознакомилось издание. Рост тарифов на газ для населения и на его транспортировку Минэкономразвития прогнозирует с 1 июля на 3,9%.

Тарифы на теплоснабжение и водоснабжение для всех категорий потребителей и на железнодорожные перевозки как для населения, так и для грузов, по оценке ведомства, вырастут на 4%.

Ранее МЭР в своих прогнозах закладывало повышение тарифов на уровень меньше инфляции, что было необходимо для сдерживания цен, но в нынешнем году тарифное регулирование подверглось изменению.



Как отметили в пресс-службе МЭР, в ведомстве сейчас ориентируются на целевой долгосрочный уровень инфляции в 4%. В то же время принцип "инфляция минус" сохраняется, но и в этом случае могут быть отклонения.

