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Финансирование культуры в РФ уменьшается год от года

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© Фото: iskusstvo.pro

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В 2017 году на эту сферу жизни выделяется лишь 0,5% от всех бюджетных средств.

В 2017 году государство потратит на культуру 93 млрд руб - это 0,5% расходов федерального бюджета. К 2019 году расходы на культуру вовсе урежут до 80 млрд рублей, сообщают «Аргументы недели».

К примеру, госрасходы на финансирование театров за последние восемь лет выросли менее чем на 10%. С учетом инфляции, их финансирование уменьшилось в 1,5 раза. При том, что число самих театров в стране за последние 10 лет выросло на 67 заведений культуры.

Издание отмечает, что правительство урезало и финансирование библиотек. Вместо заложенного в бюджет 1 млрд рублей они получают только 500 млн руб. на закупку новой литературы.

«Не лучше судьба музеев. Всего их в России 2,5 тыс., включая филиалы, федеральных – 87. По данным Союза музеев России, на всех про всех выделяют порядка 14 млрд руб. в год», - сообщает издание.

По данным Всероссийского фонда образования, снижается и число желающих поступать на гуманитарные специальности – примерно на  7–9% в год, а в кризис падение ускорилось до 15%.

Эти цифры подтверждают данные филологического факультета МГУ - за последние 15 лет прием на бюджетные места на исторических, филологических и других гуманитарных факультетах сократился втрое. 

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