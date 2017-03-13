Около четверти розничных продаж в России происходят через интернет

Около четверти всех розничных продаж в России происходит через интернет, передает АБН со ссылкой на замруководителя управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу Елену Смирнову

Количество обращений в службу по надзору в прошлом году достигло рекордного показателя в 1,5 тыс. Пострадавшие чаще всего жалуются на задержку товара и увеличение цены после оформления заказа.

«Добиться возврата денег или обмена некачественного товара практически невозможно», — добавила Смирнова.

Она также добавила, что увеличение жалоб в первую очередь связано с ростом правовой грамотности и информированности населения страны.

Ранее в министерстве экономического развития сообщили о планах создания национальной системы электронной торговли. Новую площадку разработают на платформе Сбербанка. Проект оформят к июню этого года.