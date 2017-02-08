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Минфин предложил повысить цены на водку и коньяк

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© Фото: fishki.net

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До 205 и 371 рублей за бутылку объемом 0,5 л.

Министерство финансов России предлагает увеличить минимальные розничные цены на водку и коньяк до 205 и 371 рублей за бутылку объемом 0,5 л. Об этом говорится в проекте документа, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Отпускная цена за полулитровую бутылку водки у производителей может составить по меньшей мере 173 рублей, а минимальная отпускная цена у оптовиков - 178 рублей. При этом отпускная цена у производителей на коньяк может составить минимум 314 рублей за бутылку, а у оптовых продавцов - 323 рублей

Повышение минимальной розничной цены на крепкий алкоголь  в Минфине связзывают с ростом акцизов, инфляцией и увеличением тарифов на электроэнергию.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Ранее в 2014 году минимальная розничная цена на водку поднималась дважды - до 199 и до 220 рублей.

С 1 февраля 2015 года стоимость водки была снижена до 185 руб. Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей за 0,5 л. Минимальная розничная цена на коньяк сейчас составляет 322 рублей за бутылку 0,5 л.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.Ру», в октябре минувшего года Минфин предлагал повысить цены на сигареты и вина. Каждый год с 2017 по 2019 акциз на сигареты предлагалось увеличивать на 10%, а на тихие вина, то есть те, которые не содержат углекислый газ, увеличить акциз вдвое — с 9 до 18 рублей за литр на продукцию из импортного винограда и с 5 до 10 рублей за литр на российские вина.

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