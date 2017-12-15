ЦБ начал санацию Промсвязьбанка

Центробанк вводит процедуру санации в отношении Промсвязьбанка, сообщается на сайте Банка России. Санация будет проводиться с участием средств Фонда консолидации банковского сектора.

В Центробанке заявили, что Промсвязьбанк будет работать в обычном режиме, «исполняя свои обязательства и совершая новые сделки». «Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка», - подчеркнули в ЦБ.

Промсвязьбанк занимает девятое место по величине активов среди российских банков и входит в Перечень системно значимых кредитных организаций. Активы банка на 1 декабря составили 1,3 трлн рублей.