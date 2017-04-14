Перелетные птицы оказались в опасности из-за снега в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

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"Птицам нужна помощь В черте города участились случаи, когда петербуржцы находят насекомоядных и околоводных птиц, например, чибисов, в ослабленном состоянии", - рассказали в комитете.

Животные испытывают трудности при добывании пропитания. Комитет просит жителей и гостей Северной столицы сообщать о таких случаях для того, чтобы специалисты могли вовремя оказать помощь.

За два дня сильного снегопада в Северной столице выпало около 20 см осадков. По данным синоптиков, аналогичная погода продолжится минимум до 18 апреля.