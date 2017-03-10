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На акции «Час Земли» в Петербурге выпустят на волю диких сов

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© Фото: mobilmusic.ru

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В 2017 году Северная столица участвует в экологической акции в восьмой раз.

На акции «Час Земли» в Петербурге выпустят на волю диких сов, изъятых у фотографов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Крупнейшая в мире экологическая акция в 2017 году состоится 25 марта с 20:30 до 21:30. В Северной столице «Час Земли» отметят на стрелке Васильевского острова, где будет оборудована сцена. Мероприятие начнется выступлением детского хора с музыкальной композицией, посвященной экологии и свету.

В 20:30 будет отключена подсветка Эрмитажа, небоскреба «Лидер-Тауэр» на площади Конституции, Телебашни, Большеохтенского моста. В это же время на одной из особо охраняемых природных территорий запланирована акция по выпуску диких ушастых сов, изъятых около Исаакиевского Собора и Спаса-на-Крови.

Помимо развлекательной части, мероприятие на стрелке Васильевского острова будет содержать и просветительскую программу. Участники смогут узнать интересные факты о проблеме изменения климата, о деятельности различных международных природоохранных организаций, ответить на вопросы экологической викторины и получить подарки.

«Час Земли» - это глобальная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), которая проводится ежегодно в одну из суббот марта. В этот день горожан и различные организации призывают выключить свет и электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы обратить внимание человечества на проблему изменения климата и расходования природных ресурсов планеты.

Первый «Час Земли» прошел в Австралии в 2007 году, тогда в акции приняли участие более 2 млн человек. Позже к мероприятию стали присоединяться люди со всего мира. В 2017 году Петербург участвует в акции в восьмой раз.

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