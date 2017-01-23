В центре Петербурга спасли еще двух измученных фотографами сов. Живодерам грозят штрафы до 1000 рублей. Об этом сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Инспектры получили жалобы на то, что сов используют как объект для фотографирования у Исаакиевского собора и храма Спаса-на-Крови. Специалисты оперативно выехали на место и изъяли птиц.

"Совы в плохом состоянии. У одной практически нет хвоста, нарушено оперение. У другой – гематома на клюве. Все они находятся под наблюдением ветеринаров" - рассказал начальник отдела экологического надзора объектов животного мира комитета Николай Ахматович.

Это не первый раз, когда в Северной столицы спасают замученных птиц - несколько аналогичных выездов были сделаны в декабре 2016 года. Ветеринары отмечают, что животные постепенно приходят в нормальное состояние - у сов отрастают хвосты, у енотов – шерсть.

Специалисты комитета просят петербуржцев и гостей города не поощрять фотографирование и видеосъемку с дикими животными, содержащимися в неволе, о подобных фактах можно сообщать по телефону: 417-59-28.

Фото: комитет по природопользованию