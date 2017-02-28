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Петербург погрузится в темноту в рамках международной акции «Час Земли»

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© Фото: 60.wwf.ru

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В 2017 году Северная столица присоединится к флешмобу уже в восьмой раз.

Петербург 25 марта погрузится в темноту в рамках международной акции «Час Земли». В 2017 году Северная столица присоединится к флешмобу уже в восьмой раз.

Начиная с 20:30 на 60 минут без подсветки останутся достопримечательности и проспекты, а в квартирах и общественных зданиях погаснет свет.

В прошлом году участие в акции приняли Эрмитаж, Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, Кунсткамера и стрелка Васильевского острова, архитектурные ансамбли Невского проспекта, фасады зданий на Сенной площади и Адмиралтейском проспекте, Университетской набережной и площади Искусств, всего - более 40 зданий.

«Час Земли» - это глобальная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), которая проводится ежегодно в одну из суббот марта. В этот день горожан и различные организации призывают выключить свет и электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы обратить внимание человечества на проблему изменения климата и расходования природных ресурсов планеты.

Первый «Час Земли» прошел в Австралии в 2007 году, тогда в акции приняли участие более 2 млн человек. Позже к мероприятию стали присоединяться люди со всего мира. Уже несколько лет подряд гаснет подсветка таких достопримечательностей как лондонский Биг-Бен, Сиднейский оперный театр, Голубая мечеть в Стамбуле, афинский Акрополь, собор Святого Петра в Ватикане, Эйфелева башня в Париже, Эмпайр-стейт-билдинг и Таймс-сквер в Нью-Йорке, Ниагарский водопад, международный аэропорт Лос-Анджелеса и огни Московского Кремля.

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