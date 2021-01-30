31 января впервые за неделю в Петербурге наступит мороз

В воскресенье в Петербурге ожидается мороз. Столбик термометра опустится на постоянную минусовую температуру впервые за текущую неделю. об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

31 января облачная погода порадует петербуржцев небольшим снегопадом. Слабый ветер ожидается ночью, однако днем скорость юго-западных порывов составит от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в течение суток примерно одинаково: от -3 до -5 ночью и от -2 до -4 днем. Дороги покроются льдом, поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть особо внимательными.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о приближающихся заморозках и окончании временного потепления в Петербурге.