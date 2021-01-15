Циклон с Атлантики принесет в Петербург настоящую морозную зиму

Валерий Малинин, профессор российского государственного гидрометеорологического университета, рассказал какую погоду стоит ждать в Санкт-Петербурге этой зимой.

«В этом году в Петербурге будет настоящая русская зима, морозная погода. Снег будет, трудно сказать в каком количестве, но близко к норме», — сообщил метеоролог.

Согласно прогнозам профессора университета, с сегодняшнего дня начнутся снегопады, которые будут идти все выходные дни. На такую зимнюю погоду повлияет циклон с Атлантики, который закрепится над Северной столицей на несколько дней.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что синоптики и Росгидрометцентр пообещали, что морозы в Петербурге продлятся до конца текущей недели, до воскресенья, 17 января.