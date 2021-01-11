Фотограф Петербурга запечатлел птиц-цыган на Елагином острове

На Елагином острове были замечены клесты. Птиц сфотографировал петербургский фотограф Антон Кубышкин. Кадры, на которых запечатлены кресты, были опубликованы в группе «Птицы СПб и России» в социальной сети «Вконтакте».

Клесты раскусывают шишки, чтобы достать вкусные семена. Птицам приходится постоянно менять место обитания, чтобы найти пищу. В основном клесты питаются семенами елей, а семена других деревьев, таких как пихты, сосны, лиственницы, лишь дополняют их рацион.

В северной столице и Ленобласти клестов можно встретить раз в 3-4 года. По этой причине орнитологи дали пернатым прозвище «цыгане».