Доисторическое высохшее озеро было найдено под льдами Гренландии

Озеро было обнаружено под льдом, толщина которого составляет 1,8 км специалистами Института Земли при Колумбийском университете США.

Согласно предположениям ученых, на территории когда-то располагалось озеро. Возраст донных отложений, толщина которых -1,2 километра, может достигать сотни тысяч или миллионы лет. В почве, возможно, могут быть обнаружены уникальные ископаемые а также следы, которые дают специалистам ценные сведения о климате и жизни планеты в доисторический период.

Площадь озера превышала 7 тысяч квадратный километров, глубина могла достигать 250 метров. Данное открытие сделало возможным прогноз судьбы ледяного щита Гренландии, так как теперь ученые могут изучить его поведение.