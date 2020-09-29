Эксперт ВШЭ высказался по поводу законопроекта по обращению с отходами

Александр Осипов, доктор экономических наук Высшей школы экономики (ВШЭ) высказался насчет нового законопроекта, который был создан с целью освобождения Ленобласти от многочисленных свалок.

Эксперт заявил, что проект заключает в себе правильный посыл и грамотно составлен. Меры, предусмотренные в проекте, включают в себя строительство новых заводов по переработке отходов, повышение штрафов и внедрение новых технологий. Данные меры, по мнению эксперта, будут очень эффективны в борьбе с незаконными свалками Ленинградской области.

Отмечается, что жителям Ленинградской области предлагают принять активное участие в обсуждении нового законопроекта.

В скором времени, в Ленобласти планируют построить 3 новых завода по переработке мусора.