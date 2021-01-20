У Петербурга и Ленобласти появился единый оператор обращения с отходами

Ленобласть и Петербург зарегистрировали АО "Невский экологический оператор". Эта компания разработает общую для двух регионов концепцию обращения с отходами, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

В частности, будут синхронизированы схемы развоза мусора для области и города. Также оператор будет заниматься инвестициями для строительства современных комплексов по сортировке и переработке отходов.

В состав АО вошли ПАО "Интер РАО" и Банк ВТБ.

Главой организации назначена Екатерина Горшкова, которая ранее была директором "Петроэлектросбыта".

Как писал Санкт-Петербург.ру, о намерении создать такую организацию власти заявляли в октябре. ВТБ получил 48% акций оператора.