Мария Щербакова: Проблема запаха на полигоне «Новоселки» очевидна

Петербургские депутаты взяли на контроль судьбу мусорных полигонов в Левашово, запах от которых с 2008 года не дает свободно дышать жителям Приморского, Выборгского и Курортного районов. Речь идет о полигоне ТБО «Новоселки» и полигоне складирования осадка сточных вод «Северный». Источником максимальной концентрации зловонья эксперты назвали терриконы «Новоселок», рекультивация которых рассчитана на семь лет. Напомним, что в 2009 году проект уже был заброшен, поэтому отныне он будет курироваться Смольным.

Мария Дмитриевна, в последние несколько месяцев вам и вашим коллегам довелось посетить полигон «Новоселки» и полигон складирования осадка сточных вод «Северный». Каковы впечатления? Какой из этих объектов является большей проблемой и есть ли надежда, что в скором времени неприятные запахи перестанут беспокоить жителей северных районов Петербурга?

- Что касается полигона «Северный» (находится в ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»), то опасных выбросов, согласно данным мониторинга атмосферного воздуха, тут не производится. Запах, конечно, присутствует, но незначительный, в чем мы с коллегами-депутатами убедились, когда посетили объект «Водоканала». А вот о полигоне твердых бытовых отходов «Новоселки» (находится в ведении завода МПБО-2) этого сказать нельзя – проблема запаха здесь очевидна. На сегодняшний день имеется конкретный план мероприятий по рекультивации, рассчитанный на семь лет.

На первом этапе произойдет обваловка террикона отходами и землей, то есть закрытие его внешней части обезвреженными отходами и грунтом. Далее построят станцию дегазации, которая позволит использовать попутный газ (главный источник запаха) и получить дополнительную электроэнергию на нужды города. Еще одним этапом станет строительство сооружений для очистки сточных вод полигона. Сейчас сточные воды, что идут из тела террикона, не очищаются и заливаются в том же виде обратно.

Свою основную задачу мы видим в жестком контроле всех проводимых на полигоне мероприятий. Это небыстрая история, но с чего-то нужно было начинать.

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Какие инструменты у вас есть, чтобы контролировать и знать наверняка, что от проекта не отклоняются и завершат его?

- Во-первых, мы постоянно взаимодействуем с ответственными за рекультивацию. Во-вторых, в нашем арсенале есть санкции и надзорные службы, которые будут выявлять и пресекать все нарушения на корню. В случае если на объекте все же обнаружат несоответствия экологическому кодексу, надзорные органы могут применить меры воздействии вплоть до полного закрытия полигона.

А у других предприятий города были случаи, когда требовалось депутатское вмешательство?

- Что касается соблюдения экологического законодательства на объектах и предприятиях города в целом, то надзорные органы сейчас работают, используя карательные меры. Если выявляются нарушения, то деятельность предприятия приостанавливают, штрафуют (от 200 тыс. рублей) и обнародуют название компании-нарушителя. Потеря имиджа и приостановка деятельности – самое нежелательное последствие.

Депутатом петербургского Законодательного собрания вы стали совсем недавно. Почему вы решили возглавить комиссию по экологии?

- Проблемы экологии, в частности, состояние мусороперерабатывающего комплекса Петербурга, мне близки. Я занимаюсь проблемами ЖКХ с 1974 года, сначала - в Московском райжилуправлении Ленинграда, позднее, в 2003-2005 годы, я была руководителем жилищного комитета еще при губернаторе Валентине Матвиенко. В тот период мы разработали и внедрили комплексную реформу сферы ЖКХ Петербурга, в том числе реформа коснулась повышения тарифов на обращение с отходами. Тогда же мы решали проблему «Новоселок» и не менее проблемной «Волхонки», и то, что мы наблюдаем теперь, мне не в новинку. Признаться, никогда не думала, что буду заниматься «Новоселками» снова, но мои коллеги, зная мой опыт, поручили мне возглавить комиссию по экологии и заняться этим вопросом.

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Чем занимается комиссия по экологии в новом составе?

- Это работа по совершенствованию законодательства и экологическому просвещению. Особенно важно для нас это в 2017 году, который был объявлен Годом экологии. Буквально недавно у нас закончился масштабный

конкурс детского рисунка «Экология глазами детей». Особо поразило их отношение к проблеме: взрослое, взвешенное, ответственное.

Как вы оцениваете экологическую культуру горожан? Нет ли опасности, что вместо «Новоселок» появятся не менее опасные полигоны просто потому, что мы не умеем грамотно обращаться с отходами?

- Экологическая культура горожан растет, поскольку есть с чем сравнивать. Люди бывают за границей и приходят к пониманию, что мусор – это деньги. Каждый мысленно готов проводить большую работу, организовать тот же раздельный сбор. Но проблема в том, что к этому пока не готовы перерабатывающие предприятия. Сейчас, когда мы дали старт мусорной реформе, самое время начать воспитание и себя, и подрастающего поколения – от нас и от них зависит, появятся ли в будущем подобные свалки отходов или же современные мусороперерабатывающие предприятия.

Что в планах у комиссии по экологии на грядущий парламентский сезон?

- В планах сделать город чище, чтобы не было стыдно перед тем поколением, которое придет после нас. Это, конечно, скорее общие слова, но для их реализации потребуется усовершенствование законодательства. Речь и о мусоре, который всем не дает покоя, и об охране лесных массивов и водных ресурсов города.

Депутаты собираются, признают наличие проблемы и озвучивают пути решения, но неприятный запах от мусорных полигонов все еще есть, и необходимо как можно скорее предпринимать конкретные действия для решения проблемы.